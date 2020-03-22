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نادر شوقي يكشف أسباب تأجيل جلسة فتحي مع الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 03:04 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن نادر شوقي، وكيل أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل جلسة مفاوضات تجديد أحمد فتحي بسبب إغلاق أبوابه النادي كإجراء احترازي من تفشي كورونا.


وقال نادر في تصريحات صحفية:" من المقرر عقد الجلسة بعد فتح النادي لأبوابه من جديد".


وكان مجلس الأهلي قرر اغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة.

ويقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانيًة في نهاية الشهر الحالي؛ لكن يبقى المعيار في ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين في جميع الأوقات.
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