بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 22 متهمًا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا، والقضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

وفيما يلي أسماء المخلي سبيلهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا:

والمتهمين المخلي سبيلهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا هم كلا من:

والمتهمين المخلي سبيلهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا هم كلا من:

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.



