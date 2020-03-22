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بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

الأحد 22/مارس/2020 - 03:04 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 22 متهمًا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا، والقضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

وفيما يلي أسماء المخلي سبيلهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا:
1- أحمد محمود محمدين السقا
2- بلال حسن إبراهيم على
3- خالد محمد إسماعيل سالم
4- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال
5- عمرو عزت حسين المنجد
6- جلاء عماد الدين محمود حلمي
7- محمد صالح عبد القوي عتيمة
8- جهاد محمود عبد الحليم جعفر
9- محمد ناصر محمود محمد
10- عبد الرحمن أحمد طه أحمد الشربيني
11- فوزي عيد عبد الحميد أحمد 
12- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق
13- كريم جلال محمود حسانين
14- أحمد يوسف عطا الله الشاذلي
15- عبد الرحمن أشرف عبد الحميد عوض
16- عبد الرحمن محمد سيد شعبان
17- أحمد عمرو عبد العزيز بيومي
18- أحمد محمد سعد يوسف

والمتهمين المخلي سبيلهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا هم كلا من:

1- خالد السيد محمد محمد أبو عجور
2- علي علاء فهمي علي أبو قرع
3- أحمد نصر شحاته عوض
4- أسامة محمود السباعي محمود

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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