الأردن يستخدم عقارًا قديمًا لعلاج فيروس كورونا

تعتزم وزارة الصحة في الأردن، اليوم الأحد، استخدام عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، أحد مشتقات الكلوروكوين، في علاج فيروس "كورونا" المستجد.

ويذكر أن هذا العقار، يعد من أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا، وتبدأ السلطات الأردنية في استخدامه لعلاج فيروس "كورونا" ضمن دراسة سريرية، وبناء على دراسات أظهرت فاعليته، بالرغم من أن هذه الدراسات ما زالت بحاجة لتجارب أوسع.

وأشارت السلطات الصحية الأردنية، إلى أن العقار له تأثير إيجابي على المرضى إلا أنه ليس علاجا نوعيا، في حين تؤكد الدراسات والتجارب أنه علاج واعد، مشيرا إلى أن العقار كان يستخدم سابقا للملاريا فيما يغدو استخدامه اليوم لحالات الروماتيزم وآلام المفاصل.

وطلبت اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، السير بإجراءات تسمح باستخدام العقار حسب الأصول، وأصبح بالإمكان استخدام العقار في علاج "كورونا" بعد إجازته من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.

وبحسب اللجنة الوطنية للأوبئة، سيستخدم عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، ضمن بروتوكول علاجي، في وقت أجيز فيه للمرضى المؤكد إصابتهم بالفيروس في المستشفيات الأردنية المعتمدة لعلاج الفيروس فقط.

وأكدت اللجنة الوطنية للأوبئة، عدم إمكانية استخدام العقار من قبل بعض المرضى الذين يعانون من أمراض معينة، مشيرة إلى وجود آثار جانبية قليلة للعقار تصل أحيانا إلى تكسر الدم عند بعض المرضى، واعتلال بعض أجزاء العين لدى آخرين، في حين لا يعطى العقار للمرضى الذين لديهم سيرة مرضية أو أمراض مزمنة.