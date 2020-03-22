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اعتماد نتيجة انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

الأحد 22/مارس/2020 - 02:57 م
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الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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اعتمدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة، نتيجة انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالهيئة، وقررت إخطار كل مؤسسة بكشوف الفائزين والترتيب التنازلي للمرشحين طبقاً لما حصل عليه كل مرشح.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، إعادة التصويت على مقعد الصحفيين في مؤسسة دار الهلال، بين محمد عبد الحافظ (63 صوتاً) ونوره أحمد (62 صوتاً)، وذلك لوقوع خطأ مادي من المؤسسة تمثل في سقوط اسم الصحفية هبه هلال من كشوف الناخبين، ولتأثير الصوت على نتيجة الانتخابات، وسوف تحدد الهيئة موعد إجراء الانتخابات نظراً للظروف الصحية الراهنة.

وكان قد صرح المستشار عادل بريك رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، بأن الهيئة كانت في تواصل مستمر مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن؛ وذلك لتوفير تأمين كامل للعملية الانتخابية.

وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، راعا تطبيق المعايير الدولية لتحقيق النزاهة، وحرصا على وجود إشراف قضائي على كل اللجان في المقرات الانتخابية بالمؤسسات المختلفة.

وكانت قد وضعت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات جدولًا زمنيًا لإجرائها كالآتي؛ الأهرام: يوم الخميس الموافق 5 مارس، ومؤسستا أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق 8 مارس، ثم مؤسستا دار التحرير ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ثم مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الخميس الموافق 12 مارس.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة كانت قد قررت تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، برئاسة المستشار عادل بريك، عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، وتم تكليف مجدي البدوي عضو الهيئة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، وصلاح عبدالمنعم خضر رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة، مديرًا تنفيذيًا لأعمال اللجنة.
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