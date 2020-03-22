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كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

الأحد 22/مارس/2020 - 02:57 م
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بوابة الفجر
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وجه البرازيلي كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني والمعار حاليا لفريق بايرن ميونيخ الالماني صدمة قوية لجماهير البلوجرانا.

واكد كوتينيو خلال حديثه مع أحد أقاربه على أنه حزين للغاية بترك ليفربول الانتقال لبرشلونة في يناير 2018 مؤكدا على أنه كان مخطأ باتخاذ هذا القرار.

واشار موقع ليو 10 سبورت الفرنسي إلى كوتينيو نادم على الانضمام لبرشلونة ولو عاد به الزمن من جديد لاختار البقاء مع ليفربول وعدم الرحيل عن البريمرليج

وتابع الموقع، أن فيليب كوتينيو ليس لديه سوى أمنية واحدة، وهي إعادته إلى إنجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة واللعب في البريميرليج من جديد.

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