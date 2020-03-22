15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، اليوم الأحد 22 مارس 2020، خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في تونس، بعد صدور نتائج 132 تحليلا مخبريّا.





وقد أسفرت التحاليل عن 15 نتيجة إيجابيّة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 75 حالة مؤكدة (54 حالة وافدة، 21 حالة عدوى محلية)، تتوزع كآلاتي :





(15) حالة في ولاية أريانة 10 حالات منها وافدة إضافة إلى 5 حالات عدوى محلية.

(02) حالة في ولاية القيروان إحداها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(01) حالة وافدة واحدة في ولاية قفصة تماثلت للشفاء.

(03) حالة في ولاية المهدية إحداها وافدة إضافة إلى حالتي عدوى محلية.

(22) حالة في ولاية تونس 14 حالة منها وافدة إضافة إلى 8 حالات عدوى محلية.

(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها وافدة (غادرت تونس) إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(05) حالة في ولاية تطاوين 4 حالات منها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(05) حالة في ولاية سوسة وافدة.

(05) حالة في ولاية المنستير 4 حالات منها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(05) حالة في ولاية بن عروس 3 حالات منها وافدة إضافة إلى حالتي عدوى محليّة.

(03) حالة في ولاية مدنين وافدة.

(01) حالة في ولاية نابل وافدة.

(04) حالة في ولاية صفاقس وافدة.

(01) حالة في ولاية قابس وافدة.

(01) حالة في ولاية قبلي وافدة.

وقد بلغ عدد الوفيّات 03 : 1 سوسة، 1 صفاقس، 1 تونس.





كما تعلم وزارة الصحة أنّه في إطار المتابعة الحينيّة للحالات المشبوهة، وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 12395 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 4753 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.





هذا وتؤكّد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.