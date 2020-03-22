"المركزي الصيني" يتوقع تحسن اقتصادي ملحوظ بالربع الثاني من العام

قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني اليوم إن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن وإنه يتوقع تحسنا كبيرا للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام.









وأبلغ تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، مؤتمرا صحفيا أن النظام المالي للبلاد مازال مستقرا، وأن هناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة.









من المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش اقتصاد الصين في الربع الأول بسبب إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا.



