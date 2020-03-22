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العراق يعلن مد حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية

الأحد 22/مارس/2020 - 02:48 م
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العراق
العراق
وكالات
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قررت السلطات العراقية، تمديد تعليق الرحلات الجوية وأيضا تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام حتى السبت المقبل، وذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، بحسب قناة "السومرية نيوز".

 

 وقالت القناة العراقية، إن خلية الأزمة، قررت تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى الساعة الـ11 من ليل السبت المقبل، واستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والإعلاميين ومنتسبي وزارة المالية ودائرتي المحاسبة والموازنة والمصارف الحكومية من حظر التجوال.

 

كما  قررت الخلية بالاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي، واعتبار فترة أزمة فيروس كورونا فترة قاهرة لجميع المشاريع والعقود".

 

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، إلى 311 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية حظر التجوال العراق الرحلات الجوية ازمة فيروس كورونا

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