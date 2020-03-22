عمر النور: "نكسة ٦٧ أنهت مسيرة كبار الزمالك

قال عمر ابو النور، نجم نادي الزمالك السابق، إن نكسة ١٩٦٧ التي تعرضت لها مصر حين ذاك كان وراء إنهاء مسيرة لاعبين كبار داخل نادي الزمالك والدوري المصري، مشددا على أن هؤلاء النجوم كانوا في عز تألقهم الفني.









وأضاف خلال حواره مع الاعلامي شادي عيسى، مقدم برنامج ١٩١١ الذي يبث على شاشة الزمالك، أنه رغم احترافي بالدوري الكويتي وكان معه حسن شحاتة وطه بصري الا أن نجوم الزمالك كانوا يد واحدة، ولم يحدث اي مشكلة خلال مسيرة احترافهم بالدوري الكويتي.





وأوضح نجم نادي الزمالك السابق ، كان الهدف من الانتقال للدوري الكويتي هو الاستمتاع بكرة القدم.