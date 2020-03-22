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رئيس جامعة جنوب الوادي يوضح مصير امتحانات الترم الثاني
الأحد 22/مارس/2020 - 02:42 م
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بسام عبدالحميد
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أشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، بدور القيادة السياسية في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، بدءًا من القرار الرئاسي بتعطيل الدراسة، وكذلك قرار مجلس الوزراء بالإجازات للعاملين بالدولة.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه في حالة عودة الدراسة يوم السبت المقبل، ستعود الأمور إلى نصابها بمعنى أنه سيتم إعادة شرح ما تم نشره من محاضرات على موقع الجامعة وجها لوجه، أما في حالة عدم عودة الدراسة يتم إلغاء امتحان نصف الترم للكليات التي تنص لوائحها على ذلك وتضم درجاته إلى درجات الامتحان النهائي.
وتابع أنه يتم الاستمرار في التعليم عن بعد للمحاضرات، ويتم الاتفاق بواسطة مجلس كل جامعة منفردة على الموعد المناسب للامتحان النهائي على ألا يكون قبل 30 مايو 2020 باعتبار أنه تم الانتهاء من أسابيع الدراسة بالفعل وبالنسبة للكليات العملية يتم الاستمرار في المحاضرات عن بعد أما الدروس التطبيقية فيتم تأجيلها إلى ما بعد استئناف الدراسة أو خلال الصيف.
وأشار رئيس الجامعة فيما يخص طلاب الدراسات العليا، إلى أن المحاضرات تتم عن بعد وامتحاناتها أيضا تترك لكل كلية تحديدها على ألا تعتبر فترة التوقف ضمن المدة اللازمة لإكمال الدراسة.
ووجهه رئيس الجامعة حديثه للطلاب بقوله: هذا ظرف استثنائي وطارئ وكلًا منا جندي في مكانه للمحافظة على صحة الوطن والمواطن.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
وكشفت عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفتت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.
وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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