رئيس جامعة جنوب الوادي يوضح مصير امتحانات الترم الثاني

أشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، بدور القيادة السياسية في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، بدءًا من القرار الرئاسي بتعطيل الدراسة، وكذلك قرار مجلس الوزراء بالإجازات للعاملين بالدولة.





وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه في حالة عودة الدراسة يوم السبت المقبل، ستعود الأمور إلى نصابها بمعنى أنه سيتم إعادة شرح ما تم نشره من محاضرات على موقع الجامعة وجها لوجه، أما في حالة عدم عودة الدراسة يتم إلغاء امتحان نصف الترم للكليات التي تنص لوائحها على ذلك وتضم درجاته إلى درجات الامتحان النهائي.



وتابع أنه يتم الاستمرار في التعليم عن بعد للمحاضرات، ويتم الاتفاق بواسطة مجلس كل جامعة منفردة على الموعد المناسب للامتحان النهائي على ألا يكون قبل 30 مايو 2020 باعتبار أنه تم الانتهاء من أسابيع الدراسة بالفعل وبالنسبة للكليات العملية يتم الاستمرار في المحاضرات عن بعد أما الدروس التطبيقية فيتم تأجيلها إلى ما بعد استئناف الدراسة أو خلال الصيف.



وأشار رئيس الجامعة فيما يخص طلاب الدراسات العليا، إلى أن المحاضرات تتم عن بعد وامتحاناتها أيضا تترك لكل كلية تحديدها على ألا تعتبر فترة التوقف ضمن المدة اللازمة لإكمال الدراسة.





ووجهه رئيس الجامعة حديثه للطلاب بقوله: هذا ظرف استثنائي وطارئ وكلًا منا جندي في مكانه للمحافظة على صحة الوطن والمواطن.

