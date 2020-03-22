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شادي عيسى : محمد لطيف أيقونة وهو سبب رئيسي في شهرة لعبة كرة القدم بمصر

الأحد 22/مارس/2020 - 02:39 م
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بوابة الفجر
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أحيا الاعلامي شادي عيسى، مقدم برنامج ١٩١١ الذي يبث على شاشة الزمالك ، الذكرى الـ30 لوفاة محمد لطيف "شيخ المعلقين العرب" ونجم نادي الزمالك الأسبق، مضيفا ان شيخ المعلقين ولد في 23 أكتوبر لعام 1909 ولعب لنادي الزمالك وانضم لمنتخب مصر عام 1932 وكان من اللاعبين المشاركين في أول مشاركة للمنتخب المصري ببطولة كأس العالم عام 1934 بإيطاليا.

وأضاف خلال برنامجه الذي يبث على شاشة الزمالك قائلا "محمد لطيف هو أيقونة نادي الزمالك وشيخ المعلقين، وهو السبب الرئيسي في زيادة شعبية كرة القدم بمصر، يسبب طريقته المميزة في التعليق على المباريات.

وتابع عيسى ان لطيف امتاز بصوته المعروف وتعليقاته الرائعة التى ظلت عالقة فى الأذهان حتى الآن، كما أنه صاحب مدرسة مميزة فى التعليق بخلاف تألقه كلاعب فى صفوف الزمالك والمنتخب الوطنى، وعن تاريخ لطيف كلاعب فقد سجل أول أهدافه بالزمالك في مرمى الأهلي خلال مباراة ودية بين الفريقين ، لعب لمنتخب مصر عام 1932 وكان ضمن منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس العالم الثانية عام 1934 بإيطاليا. واحترف الكرة بفريق رينجرز أقوى الأندية الإسكتلندية أثناء دراسته التربية الرياضية في منتصف الثلاثينيات اعتزل الكرة عام 1945 وكانت آخر مبارياته مع منتخب الجيش المصري أمام فريق ألوندرز.

وأوضح ان شهرته زادت عندما اتجه عام 1948 إلى مجال التعليق على المباريات وظل مع الميكروفون حتى وافته المنية في 17 مارس 1990 وكان يلقب بشيخ المعلقين، وتميز محمد لطيف بأسلوب مميز خاص به في التعليق على مباريات كرة القدم وكان تعليقه من الأهمية بمكان خاصة في مباريات فريقي الزمالك والأهلي.

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