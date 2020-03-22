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مهرجان مسرحي بالصعيد يتحدى "كورونا" ويُقيم فعالياته بهذه الطريقة

الأحد 22/مارس/2020 - 02:36 م
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هيثم الهوارى
هيثم الهوارى
أحمد رمضان متولي
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أعلنت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بالتعاون مع مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي  فى تونس برئاسة المخرج نوار الضويوي عن إقامة الدورة الاولى من مهرجان المسرح العالمى اون لاين، يتم بثها على صفحات ومواقع المهرجان يوم 27 مارس الحالى، احتفالا بيوم المسرح العالمى وتحديا لفيرس الكورونا  الذى أثار الرعب فى العالم.

 

قال د. حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان: إن التحديات التى فرضتها علينا الظروف وتماشيا مع القرارات الاحترازية التى  اتخذتها الدول  لسلامة وامن الوطن قررنا اقامة مهرجان مسرحى عالمى على النت يتضمن عروض  مسرحية من مختلف دول العالم وايضا فيديوهات للورش التدريبية فى مختلف مجالات المسرح على صفحات المهرجانين فى وسائل التواصل الاجتماعى وايضا الموقع الرسمى للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب تحديا للفيرس ومواجهته بالفن والعروض المسرحية.

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