زين عوض تتحدى الكورونا وتغني لست الكل الحنونة

رغم الظروف الصعبة والحجر الصحي، أطلقت النجمة الأردنية "زين عوض"، وفي زمن قياسي، أغنية جديد بمناسبة عيد الأم، تحمل عنوان "الدنيا أم".

وعبرت "عوض" عن سعادتها بإنجاز الأغنية، وقالت في تصريحات خاصة: "أنا سعيدة جدا بهذا العمل، حيث أنجزناه بتعاون رائع وسرعةهائلة.. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي، وأتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور".

وبهذه المناسبة، تمنت "عوض" الخير والصحة والسلامة لجميع الأمهات، وأضافت: "الأم أعظم شيء في الوجود، ومثال للتضحية والتفاني، أعاد الله هذه المناسبات بالخير والأمان على جميع الأمهات.. وكل عام وأمهاتنا بألف خير".

وحول الأزمة التي يعيشها العالم حاليا، قالت: "يعيش وطننا العربي والعالم بشكل عام أياما عصيبة بسبب مرض كورونا، أتمنى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية، وأن يلتزموا بشروط الصحة وتعليمات السلامة، وكلي أمل بأن يختفي هذا المرض قريبا".