عاجل.. قرارات نارية من "الأوقاف" ضد أول مخالفي غلق المساجد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقف الشيخ عباس أحمد عباس، إمام وخطيب بمحافظة بني سويف عن العمل، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة غدًا الاثنين، مع التوصية بالنظر في إنهاء خدمته، أو إحالته لباحث دعوة، نظرًا لمخالفة قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني رئيس غرفة المتابعة بديوان عام الوزارة.





وأكدت الوزارة، أن إنهاء الخدمة هو الجزاء المناسب لمن يخالف التعليمات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.





وقرر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من أمس السبت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان "صلوا في بيوتكم".

وقال الطيب: إن هذه الإجراءات تأتي دعمًا للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.





كانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا الأحد الماضي أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد، في ظل سرعة انتشار "فيروس كورونا- كوفيد 19" وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره.



