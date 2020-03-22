موقع تركي يكشف تخبط وفضائح إعلام أردوغان حول الاتفاق مع موسكو

فجّر موقع "تركيا الآن" فضيحة مدوية تعكس تخبط الإعلام الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحاً أنّ نظام "أردوغان" يعيش حالة من التخبط السياسي خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية خلال الفترات الأخيرة التي شهدت خسائر فادحة للنظام التركي على الصعيدين السياسي والعسكري في سوريا وليبيا.





وقالت الصحيفة إنّ رئيس تحرير جريدة يني شفق الموالية للنظام التركي الحاكم، إبراهيم كارا جول، لم ينجو من هذا التخبط، وتزعمه الكذب، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل ثلاثة أيام من اتفاق أردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين، على هدنة ووقف إطلاق النار في إدلب قائلًا «الانسحاب يعد انتحار»، فيما دعا إلى تكثيف الهجمات في المدن السورية والسيطرة عليها، بينما اختلف موقفه تماما بعد اتفاق البلدين على الهدنة.





وذكر الموقع التركي أنّ هناك تضارب في موقف الموالين لأردوغان قبل وبعد إعلان الهدنة إلا أن الموقف الأكثر إثارة هو موقف الصحفي ورئيس تحرير جريدة يني شفق المعروفة بموالتها لأردوغان، فبينما أعلن قبل الهدنة أنه «لا يجب وقف إطلاق النار في إدلب ويجب الصمود حتى النهاية» وأنه «بات واضحًا للعيان أن روسيا لن تصبح حليفًا لتركيا» تغير موقفه نهائيًا بعد الاتفاق، قائلا «هذا ما كان يجب فعله».



