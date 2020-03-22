Advertisements
Advertisements
Advertisements

موقع تركي يكشف تخبط وفضائح إعلام أردوغان حول الاتفاق مع موسكو

الأحد 22/مارس/2020 - 02:16 م
Advertisements
إبراهيم كارا جول وأردوغان
إبراهيم كارا جول وأردوغان
وكالات
Advertisements
فجّر موقع "تركيا الآن" فضيحة مدوية تعكس تخبط الإعلام الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحاً أنّ نظام "أردوغان" يعيش حالة من التخبط السياسي خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية خلال الفترات الأخيرة التي شهدت خسائر فادحة للنظام التركي على الصعيدين السياسي والعسكري في سوريا وليبيا.

وقالت الصحيفة إنّ رئيس تحرير جريدة يني شفق الموالية للنظام التركي الحاكم، إبراهيم كارا جول، لم ينجو من هذا التخبط، وتزعمه الكذب، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل ثلاثة أيام من اتفاق أردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين، على هدنة ووقف إطلاق النار في إدلب قائلًا «الانسحاب يعد انتحار»، فيما دعا إلى تكثيف الهجمات في المدن السورية والسيطرة عليها، بينما اختلف موقفه تماما بعد اتفاق البلدين على الهدنة.

وذكر الموقع التركي أنّ هناك تضارب في موقف الموالين لأردوغان قبل وبعد إعلان الهدنة إلا أن الموقف الأكثر إثارة هو موقف الصحفي ورئيس تحرير جريدة يني شفق المعروفة بموالتها لأردوغان، فبينما أعلن قبل الهدنة أنه «لا يجب وقف إطلاق النار في إدلب ويجب الصمود حتى النهاية» وأنه «بات واضحًا للعيان أن روسيا لن تصبح حليفًا لتركيا» تغير موقفه نهائيًا بعد الاتفاق، قائلا «هذا ما كان يجب فعله».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا رجال أردوغان الارهابيين بوتين إعلام إردوغان إعلام أردوغان إبراهيم كارا جول

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ أقل من ساعة

شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ أقل من ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 11 ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تعليق من روسيا على الضربة الجوية الأمريكية بإدلب السورية

تركيا تهدد العملية العسكرية ضد حياة التحرير الشام في إدلب

تركيا تخرق الهدنة وتقصف شمال سوريا مجدداً

صحفي تركي "معارض": واشنطن هددت أردوغان بفساد عائلته..وترامب أهانه على الهواء (حوار)

بيان لـ "قسد" يكشف انتهاكات تركيا رغم الهدنة في سوريا

اتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

01:23 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status