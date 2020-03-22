تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)

أطلقت اللجنة النوعية للسياحة في حزب الوفد، برئاسة أمل رمزي، مساعدة رئيس الحزب، حملة تعقيم بالتنسيق مع حملة إغاثة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة أيضًا، عددًا من دور الأيتام والمسنين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والوحدات الصحية بمحافظة الجيزة.

واستهدفت الحملة أيضًا، عددًا من دور الأيتام والمسنين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والوحدات الصحية بمحافظة الجيزة.

وجاء ذلك بحضور النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وعضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي مجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وعدد من قيادات وشباب بيت الأمة،





وأكدت أمل رمزي، أن حزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أخذ على عاتقه دعم ومساندة الدولة في جهودها للحفاظ على الوطن والمواطن من خطر فيروس كورونا القاتل، فشكل لجنة الطوارئ الصحية الوطنية، وأطلق حملة إغاثة، وانتشر في المحافظات والمراكز والمدن والقرى بحملات التوعية والتعقيم والتطهير بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ليكون إلى جوار الدولة المصرية، فيما تتعرض له من تهديد من الوباء الذي اجتاح العالم.





وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحزر والبعد عن الازدحام والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن، والبعد عن الاستماع إلى الشائعات الهدامة التي تهدف إلى النيل من الوطن وأمنه واستقراره.





وأضافت مساعدة رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، أن لديها الثقة الكاملة في قدرة المصريين على تخطي الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية، واتخاذها الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، وسط دعم ملحوظ ومقدر من القوات المسلحة الباسلة، والشرطة، لتحقيق الهدف المنشود وهو صحة وسلامة ووقاية أفراد الشعب.



