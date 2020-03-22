Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)

الأحد 22/مارس/2020 - 02:17 م
Advertisements
التعقيم
التعقيم
دينا إبراهيم
Advertisements
أطلقت اللجنة النوعية للسياحة في حزب الوفد، برئاسة أمل رمزي، مساعدة رئيس الحزب، حملة تعقيم بالتنسيق مع حملة إغاثة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحملة بتعقيم مقر الحزب الرئيسي ومقر المؤسسة الصحفية جريدة وبوابة الوفد التابعة له.

واستهدفت الحملة أيضًا، عددًا من دور الأيتام والمسنين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والوحدات الصحية بمحافظة الجيزة.

وجاء ذلك بحضور النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وعضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي مجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وعدد من قيادات وشباب بيت الأمة،

وأكدت أمل رمزي، أن حزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أخذ على عاتقه دعم ومساندة الدولة في جهودها للحفاظ على الوطن والمواطن من خطر فيروس كورونا القاتل، فشكل لجنة الطوارئ الصحية الوطنية، وأطلق حملة إغاثة، وانتشر في المحافظات والمراكز والمدن والقرى بحملات التوعية والتعقيم والتطهير بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ليكون إلى جوار الدولة المصرية، فيما تتعرض له من تهديد من الوباء الذي اجتاح العالم.

وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحزر والبعد عن الازدحام والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن، والبعد عن الاستماع إلى الشائعات الهدامة التي تهدف إلى النيل من الوطن وأمنه واستقراره.

وأضافت مساعدة رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، أن لديها الثقة الكاملة في قدرة المصريين على تخطي الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية، واتخاذها الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، وسط دعم ملحوظ ومقدر من القوات المسلحة الباسلة، والشرطة، لتحقيق الهدف المنشود وهو صحة وسلامة ووقاية أفراد الشعب.

وشددت على أن بيت الأمة لم يدخر جهدًا في دعم جهود القيادة السياسية في حربها على فيروس كورونا القاتل الذي يغزو العالم، وهو ليس بجديد على قيادات ورموز وشباب ونساء حزب الوفد الذي حمل على عاتقه الالتزام بمبادئ مساندة الدولة المصرية، والوطن والمواطن، ويقف إلى جوار الشعب المصري فيما يتعرض له من محنة شديدة، منذ أكثر من 100 عام.
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
تعقيم مقر حزب الوفد ضد كورونا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا كورونا القاتل فيروس كورونا صحة عالمية حملة الإغاثة الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يطرد جريزمان لإرضاء ميسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

01:23 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status