بعد قرار غلق المساجد.. الأوقاف توضح كيفية أداء صلاة الجنازة على المتوفي

ألزمت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها بعدم فتح المسجد بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف طوال مدة غلقه.





وعن صلاة الجنازة، قالت وزارة الاوقاف، إنها من الممكن أن تتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأي حال من الأحوال.





وأضافت الوزارة، في بيان: "صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين".





وقررت وزارة الأوقاف، السبت، إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.