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خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف على درجة الحرارة (صور)
الأحد 22/مارس/2020 - 02:09 م
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محمد عزام
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام في جميع المستشفيات للكشف الأولي عن كل من يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، التي تعتبر من أكثر أعراض الفيروس المستجد شيوعًا، قبل دخول المريض المستشفى كإجراء احترازي ووقائي، منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حالة ظهور أي حالة إيجابية.
كان محافظ بورسعيد قد أصدر تعليماته خلال اجتماع الإقليمي للصحة، بإقامة ٢ خيمة أمام مداخل جميع المستشفيات حفاظًا على الصحة العامة لجميع المواطنين، بالتنسيق بين مديرية الصحة في بورسعيد وكلية الطب وهيئة الإسعاف، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس المستجد بين قطاعات المواطنين المختلفة، بجانب العمل المتواصل من التطهير والتعقيم داخل الوحدات الصحية والمستشفيات وإتخاذ كافة الإجراءات التي أقرتها الجهات المختصة في هذا الشأن، حفاظا على الوطن والمواطنين.
كما وجه المحافظ، الشكر للمصانع التي قامت بإيقاف العمل داخلها خلال هذه الفترة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإعلاءا للمصلحة الوطن على المصالح الشخصية، حيث توجه بالشكر لمصانع دولفين، سكاي تكس، سي أر أس، ليفريتي، ميتكو، والضفائر والرضوان وذلك على إغلاق المصانع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد.
وأكد ضرورة إلتزام كافة المصانع بالإجراءات المقررة في هذا الشأن، لحين انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس المستجد، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمحيط المصانع والإلتزام بتعليمات النظافة العامة في المؤسسات الخاصة، مشيرًا أن الفترة الحالية تتطلب التعاون بين جميع المواطنين لتحقيق مصلحة الوطن والخروج من هذه المرحلة الحرجة بأمان والحفاظ على حياة المواطنين.
وناشد اللواء عادل الغضبان، أبناء المحافظة القادمين من مناسك العمرة بضرورة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.
وأهاب المحافظ بالمواطنين القادمين من العمرة أيضا الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على رقم 01201461916، في حالة ظهور أي أعراض خاصة بالفيروس المستجد، التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا ضرورة التزام كافة المواطنين بالتعليمات المقررة في هذا الشأن حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وحتى تمر هذه المرحلة الحرجة بسلام.
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