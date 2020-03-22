خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف على درجة الحرارة (صور)

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام في جميع المستشفيات للكشف الأولي عن كل من يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، التي تعتبر من أكثر أعراض الفيروس المستجد شيوعًا، قبل دخول المريض المستشفى كإجراء احترازي ووقائي، منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حالة ظهور أي حالة إيجابية.

كان محافظ بورسعيد قد أصدر تعليماته خلال اجتماع الإقليمي للصحة، بإقامة ٢ خيمة أمام مداخل جميع المستشفيات حفاظًا على الصحة العامة لجميع المواطنين، بالتنسيق بين مديرية الصحة في بورسعيد وكلية الطب وهيئة الإسعاف، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس المستجد بين قطاعات المواطنين المختلفة، بجانب العمل المتواصل من التطهير والتعقيم داخل الوحدات الصحية والمستشفيات وإتخاذ كافة الإجراءات التي أقرتها الجهات المختصة في هذا الشأن، حفاظا على الوطن والمواطنين.





كما وجه المحافظ، الشكر للمصانع التي قامت بإيقاف العمل داخلها خلال هذه الفترة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإعلاءا للمصلحة الوطن على المصالح الشخصية، حيث توجه بالشكر لمصانع دولفين، سكاي تكس، سي أر أس، ليفريتي، ميتكو، والضفائر والرضوان وذلك على إغلاق المصانع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد.



