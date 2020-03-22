رئيس مصنع 45 الحربي: أنتجنا أنواعا جديدة من المطهرات لمواجهة كورونا

قال المهندس عبد المنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي)، المُصَّنعة لتلك المنتجات: إن شركة المعصرة للصناعات الهندسية، بدأت تصنيع المنظفات وبعض أنواع المطهرات منذ عام ونصف، تحت اسم "أكتيف برو Active Pro".





وأضاف في تصريح إلى "الفجر"، أن الشركة تنتج بالفعل بعض المطهرات مثل الكلور الأبيض والألوان، والمطهر الطبي، والتي تعد من المنتجات الحيوية والمهمة للمواطن لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، ومختلف الأمراض المعدية بشكل عام.





وتابع أنه إلى جانب ذلك تقوم الشركة بتصنيع المنظفات المختلفة مثل الصابون السائل، سائل اليدين، سائل الاستحمام، منظف الأفران، منعم الملابس، ملمع الزجاج.





وأوضح أن المنظفات موجودة بالفعل بالمعارض ومنافذ البيع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهي معارض الهرم والتحرير ورمسيس وروكسي وشبرا وطنطا والإسكندرية والبحيرة وحلوان، وتتوفر المطهرات بمعارض التحرير ورمسيس وروكسي.

وأشار "هنداوي" إلى أنه نظرًا لثقة وزارة الإنتاج الحربي الكبيرة في منتجات الشركة من المطهرات والمنظفات، فإنه يتم استخدامها في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة وشركاتها التابعة في الوقت الحالي لمكافحة الفيروس لتطهير مبانيها.





وأردف أنه توجد تعاقدات حاليًا مع وزارة الصحة وشركات النظافة والشركات الشقيقة لتوريد هذه المنتجات إليها.



ونوه "هنداوي" بأنه توجد خطة بدأ تنفيذها بداية من يوم 15 مارس الماضي، لإنتاج أنواع جديدة من مواد التطهير والتعقيم، وهي البيتادين بتركيز (7.5%) و(10%)، والكحول المطهر بتركيز (70%)، وجيل كحولي إيثيلي المعقم والمطهر للأيدي، حيث سيبدأ خلال مارس الجاري الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية منها.



