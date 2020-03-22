هازارد يبشر جماهير ريال مدريد

أرسل البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني خبراً ساراً لجماهير الملكي اليوم بشأن عودته من الإصابة.









واكد موقع ديفنسا سنترال على أن هازارد بات على مشارف العودة للمشاركة مع الفريق في الفترة القادمة بالتدريات الجماعية



