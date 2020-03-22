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هازارد يبشر جماهير ريال مدريد

الأحد 22/مارس/2020 - 02:03 م
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بوابة الفجر
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أرسل البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني خبراً ساراً لجماهير الملكي اليوم بشأن عودته من الإصابة.


واكد موقع ديفنسا سنترال على أن هازارد بات على مشارف العودة للمشاركة مع الفريق في الفترة القادمة بالتدريات الجماعية

وأضاف الموقع أن هازارد أزال بالفعل الغرز من قدمه، وسوف يبدأ في برنامجه التأهيلي في المنزل تحت إشراف أخصائي تأهيل وآخر للعلاج الطبيعي.


وأوضح الموقع أن المرحلة المقبلة سيقوم هازارد بتدريبات كن أجل تقوية الجزء الضعيف في قدمه،ويليها تدريبات لتقوية العضلات، وأخيراً القيام بتدريبات الكرة، في محاولة للتعافي من إصابته بشكل سريع.


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