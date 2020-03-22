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البورصة تنفذ صفقة علي أسهم "أودن للاستثمارات" بـ 23.6 مليون جنيه
الأحد 22/مارس/2020 - 01:56 م
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نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية اليوم، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اودن للاستثمارات(ODIN).
وأضافت البورصة في بيان لها اليوم ، بأنه تم تنفيذ الصفقة لعدد 5,2 مليون سهم بقيمة إجمالية 23,6 مليون جنيه مصري.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" في منتصف التعاملات بنسبة 6.3% ليصل إلى مستوى 9789 نقطة، وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة3.4% ليصل مستوى 869.1 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.1% ليصل إلى مستوى 968.5 نقطة.
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن ضخ سيولة من قبل البنوك لشراء اسهم البورصة كان لها عمل السحر في اداء مؤشرات البورصة المصرية ، حيث أن السيولة هي اهم عوامل اداء المؤشرات .
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