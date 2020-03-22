البورصة تنفذ صفقة علي أسهم "أودن للاستثمارات" بـ 23.6 مليون جنيه

نفذت البورصة المصرية اليوم، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اودن للاستثمارات(ODIN).





وأضافت البورصة في بيان لها اليوم ، بأنه تم تنفيذ الصفقة لعدد 5,2 مليون سهم بقيمة إجمالية 23,6 مليون جنيه مصري.



