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تعليق مؤثر من إيفونا على رحيل حسام عاشور من الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 01:48 م
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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عبر ماليك إيفونا نجم الأهلي السابق، عن أسفه بسبب خبر رحيل حسام عاشور، قائد المارد الأحمر، عن الفريق، كان صدمة بالنسبة له.

ونشر إيفونا صورة لعاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب:«إنها صدمة بالنسبة لي أن أعرف أخبار بأنك تغادر النادي، لكنك ستبقى وستظل قائدًا عظيمًا».

وفي نهاية تغريدته كتب لاعب الأهلي السابق في موسم 2015 - 2016:« كل الاحترام لك، أنت مثال يحتذى به».

وكان لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، قد أبلغت قائد الفريق الأحمر حسام عاشور بالاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الحالي.

ولعب المهاجم الجابوني مع الأهلي في موسم 2015 – 2016، وخاض 24 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى الدوري الصيني.
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