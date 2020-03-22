أخبار سارة لطلاب التعليم الفني خلال ساعات "التفاصيل"

طمأن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة من أجلهم في ظل تعليق الدراسة.

وأكد أن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها من دون تغيير، ولا صحة لما يقال عن تغيير مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط، بما تصدره الوزارة من بيانات رسمية.

وأكد أن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها من دون تغيير، ولا صحة لما يقال عن تغيير مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط، بما تصدره الوزارة من بيانات رسمية.

وقال "مجاهد"، في تصريح إلى "الفجر": إنه سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية للبيان والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل وعرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الأحد، تمهيدا لإصدارها من الوزارة رسميًا مساء اليوم الأحد وبحد أقصي صباح الاثنين.

وقال "مجاهد"، في تصريح إلى "الفجر": إنه سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية للبيان والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل وعرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الأحد، تمهيدا لإصدارها من الوزارة رسميًا مساء اليوم الأحد وبحد أقصي صباح الاثنين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشفت عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفتت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.





وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.





وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.