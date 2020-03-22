وفاة أول طبيب فرنسي بسبب كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بوفاة أول طبيب فرنسي يعمل في الإسعاف بسبب فيروس كورونا.





وفرضت السلطات الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، حظر التجول في مدينة نيس (جنوبي البلاد) ابتداء من أمس السبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأغلق كريستيان استروسي، عمدة مدينة نيس، المتنزه الشاطئي بالمدينة التي تقع على البحر المتوسط، في إطار حالة الإغلاق العام في البلاد؛ بسبب انتشار الوباء.





وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إن "الوضع سوف يسوء أكثر في الأيام المقبلة وعلينا التحلي بالصبر والتضامن قبل رؤية ثمار الجهود، التي نبذلها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".



