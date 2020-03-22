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"الشرقية للدخان" تقرر شراء أسهم خزينة بعد تراجعها

الأحد 22/مارس/2020 - 01:45 م
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الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
نيفين سمير
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بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والتى للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة، قررت شركة الشرقية للدخان تقرر شراء أسهم خزينة خلال الفترة بين 23 مارس الي 22ابريل.


ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،  على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وبصفة مؤقتة  أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية  تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
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