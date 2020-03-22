عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

كشفت وزارة الأوقاف، عن خطة العمل لمواجهة كورونا وإدارة المساجد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منذ قليل.

وأقر الاجتماع الذي ضم مجلس الوكلاء وغرفة عمليات الوزارة، إعادة توزيع جميع العمال على المساجد بحيث لا يبقى مسجد واحد أو زاوية أو مصلى ليس في مسئولية أحد من العمال، مع التحذير من ترك مفاتيح أي مسجد أو زاوية مع الأهالي، ويمكن تكليف العامل بأكثر من مسجد عند الضرورة.





وكلفت الأوقاف، إمام المسجد بمتابعة التنفيذ في مسجده والمساجد أو الزوايا أو المصليات المحيطة به، والتي ليس بها إمام معين، سواء في الغلق أو في تنفيذ الأذان في المساجد من دون الزوايا والمصليات، ويسجل ذلك في دفتر مسجده.





وقررت الأوقاف، ربط صرف جميع بدلات الإمام بتنفيذ القرارات مع خصم جميع بدلاته من دروس وقوافل وبدل صعود منبر حال إخلاله بالتكليفات، وخصم البدلات من المفتشين والإدارات كل في نطاق مسئوليته، وكذلك رؤساء الأقسام ومفتشي المتابعة ومدراء المديريات.



