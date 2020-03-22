عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

نف السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشان وصول مركب من إيطاليا بصورة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد.





وأكدت الوزيرة، تواصلها مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدًا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أية مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية، وتقوم بدورها في التأمين على الوجه الأكمل.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن قواتنا المسلحة عيون ساهرة تسيطر سيطرة محكمة، وتحمي حدودنا وكافة السواحل المصرية، وتحول دون مرور أي مركب أو أي شخص بصورة غير شرعية.





وفي السياق ذاته، ناشدت السفيرة نبيلة مكرم جميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، متمنية السلامة لكافة المواطنين ولكل المصريين بالخارج.





كما شددت على ضرورة اتباع قواعد السلامة والإجراءات الاحترازية لكل دولة حماية لأرواحهم حتى تنتهي الأزمة بسلام.



