منعا للإصابة بفيروس كورونا.. أطعمة لتقوية جهازك المناعي

تساعد بعض الأطعمة والمشروبات على تقوية جهاز المناعة بالجسم، وزيادة كرات الدم البيضاء التي تكافح وتمنع الإصابة بفيروس كورونا، ولتقوية جهازك المناعي تناول هذه الاطعمة:





الفواكه

تحتوي الفواكه الحمضية على فيتامين سي، الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تعمل على مكافحة الأمراض والالتهابات، مثال الجريب فروت، والبرتقال، واليوسفي، والليمون.





الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على ضعف ما تحتويه الثمار الحمضية من فيتامين سي، كما أنه مصدر غني للبيتاكاروتين، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة لمقاومة الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم.





البروكلي

يحتوي البروكلي على الفيتامينات والمعادن، ومن أبرزها فيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى نسب عالية من مضادات الأكسدة والألياف الأخرى، ويعد البروكلي من أكثر الخضروات صحة للجسم.





الثوم

يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، وإبطاء تصلب الشرايين، ويسبب تعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على كميات مُركزة من المركبات التي تحتوي على الكبريت، مثل الأليسين.





السبانخ

تزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى والأمراض، ومن الأفضل تناولها بصورتها الطبيعية للحفاظ على فوائدها للجسم.





الزبادي

يمكن إضافة العسل الأبيض له للحصول على أكبر فوائد ممكنة لتعزيز المناعة، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التي ظهرت مؤخرًا.