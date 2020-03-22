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عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

الأحد 22/مارس/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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انتشرت سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة أنحاء الجمهورية وفي المناطق الأكثر كثافة بالسكان من خلال منافذها المتحركة والثابتة لتضخ كميات هائلة من المطهرات والمنظفات للمواطنين بعد احتكار عدد من التجار لكميات من المنظفات والمطهرات بهدف بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح سريعة في ظل الأزمة الحالية التي تطول جميع بلدان العالم.

ووضع جهاز الخدمة الوطنية منتجاته بأسعار مناسبة للمواطن المصري ومنها عبوة هاند جيل معقم لليدين ٥٠ ملم بمبلغ ١٢.٥٠، وعبوة هاند جيل ١٠٠ ملم ب ١٧.٥٠، إلى جانب عبوة هاند جيل إيفا لليدين ٢٥٠ ملم ب ٤٠ جنية.

كما أنتج جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شريط هاند جيل معقم لليدين ١٠ كيس ب ٥ جنية، وعبوة هاند جيل معقم لليدين ٥٠٠ ملم ب ٤٥ جنية، إلى جانب عبوة هاند جيل إيفا معقم لليدين ٦٥٠ ملم ب ٧٥ جنية.

وانتجت شركات جهاز الخدمة الوطنية جركن هاند جيل معقم لليدين ٤ لتر ب ٢٥٠ جنية، بالإضافة إلى عبوة هاند جيل فارما  ١٢٥ ملم ب ٢٠ جنية، عبوة هاند جيل فارما ٢٥٠ ملم ب ٢٥ جنية، عبوة هاند جيل فارما ١ لتر ب ١٧٥ جنية.

وكانت شركة النصر بيروكسيد قد انتجت جركن تطهير الأسطح والحوائط من إنتاج شركة  بيروكسيد النصر ٥ لتر ب ٤٠ جنية، إلى جانب جركن تطهير الأسطح والحوائط إنتاج شركة جولد النصر ٥ لتر ب ٦٠ جنية.

وكان من بين منتجات المنافذ المتحركة جركن تطهير الأسطح. الحوائط ٥ لتر إنتاج شركة كلين اوت النصر ب ٣٥ جنية، ومسحوق غسيل اوتوماتيك ٣.٥ كيلو ب ٤٥ جنية، ومسحوق غسيل عادي ٤٥٠ ملم ب ١٠ جنية، وصابون سائل مركز للأواني ٦٧٥ ملم ب ٧٥ جنية.

بالإضافة إلى عبوة هاند جيل لتطهير اليدين من إنتاج شركة النصر ٣٠ ملم ب ١٠ جنية فقط، ونظيرتها ١٨٥ملم ب ١٨.٥ جنية، الي جانب عبوة ايروسولية ٢٥٠ ملم لتطهير الأيدي ب ١٨.٥.

الجدير بالذكر أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية صرح من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الإقتصاد الوطنى وركيزة واضحة على طريق التقدم والنمو ويجمع فى أسلوب عمله بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص آثر منذ بداية نشأته أن يكون له مساهمته ودوره الفعال فى النهوض بمستوى التنمية فى مصرنا الغالية من منطلق الإيمان العميق بامتنا ودورها التاريخى ذلك الإيمان الذى يبعث على المزيد من العمل الجاد والعـطــــاء اللا محدود إسهامًا في بناء الحاضر وتشييدًا لدعائم المستقبل.

وتم إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سنة 1979 بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة وامداد السوق المحلي، في ضوء دعم خطط التنمية الوطنية وتطوير واستغلال الطاقات البشرية والفنية للقوات المسلحة بما لايؤثر على كفاءتها القتالية.
عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)
عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)
عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)
عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)
عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)
عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)
عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)
عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)
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واضحة معقم مطهرات مطة الايدي

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