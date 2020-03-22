بعد ارتباطها بأبوهشيمة.. تعرف على رسالة وفاء عامر ونهال عنبر لياسمين صبري

أثارت النجمة ياسمين صبرى جدلا واسعا بعد الإعلان عن خطبتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد علاقة استمرت عدة شهور بعيدا عن عيون الصحافة والإعلام.

ولاقت ياسمين، نقدا لاذعا من رواد السوشيال ميديا الذين أكدوا على أن سبب موافقة ياسمين، على الارتباط بأبو هشيمة هو "المال".

ووجهت عدد من الفنانات رسالة الى ياسمين صبري عقب إعلان خطوبتها، وذلك من خلال "الفجر الفني".

قدمت الفنانة وفاء عامر التهنئة للفنانة ياسمين صبري بمناسبة خطوبتها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، معربة عن سعادتها بهذا الخبر وتمنت لها السعادة.

وأكدت وفاء، في تصريحها لـ"الفجر الفني" على أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من الأشخاص الذين يلائمان بعضهما.

وعلقّت على فستان ياسمين صبري في حفل الخطوبة والذي كان مشابها لفستان ارتدته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل ذلك عندما كانت متزوجة بأحمد أبو هشيمة أيضا قبل انفصالها فقالت: "أنا عجباني دماغ ياسمين صبري هي دماغها متكلفة وجدعة وبتمنالها السعادة".

أما عن الفنانة نهال عنبر، قالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" استاء من الأقاويل التي يتم تداولها على الفنانة ياسمين صبري وخطوبتها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، "كل واحد يخليه في حاله".

وأضافت: "إن أحمد أبو هشيمة عريس لا يُرفض، ولو أي واحدة من اللي بينتقدوا دول لو جالها أحمد أبو هشيمة هتقول آه وتوافق".

وأردفت: "بلاش نقعد نتكلم على غيرنا، والدخول في الحياة الشخصية لياسمين صبري أو غيرها مرفوض تمامًا ولا أحب أن يتكلم فيها وكل واحد حر في اختياراته وبنتمنالهم الخير".