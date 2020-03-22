فوز 214 مواطنا بقرعة وزارة الداخلية لأداء الحج في قنا (صور)

شهد اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وكمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، اليوم الأحد، إجراء مراسم قرعة الحج العلنية للعام الهجري 1441، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بنادي الشرطة بمدينة قنا.





وجاء ذلط بحضور اللواء أحمد فهمي، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية.

وبلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة 1070 وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 214 تأشيرة حج وتم تخصيص 24 تأشيرة لكبار السن حيث تم إعلان أسماء الفائزين بشفافية تامة عن طريق الحاسب الآلي.



وفاز 79 متقدما بقسم وبندر قنا، 22 بمركز أبوتشت، و10 بمركز فرشوط، و25 بمركز نجع حمادي، و8 بمركز دشنا، و2 بمركز الوقف، و23 بمركز قفط، و34 بمركز قوص، و11 بمركز نقادة.

وتقدم الحضور بالتهنئة للفائزين في قرعة الحج هذا العام متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ العام المقبل مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها ومتمنين للجميع حجا مبرورا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكي والمدني مباشرة، مما يساهم في تخفيف العبء عنهم في أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.





ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

وتوفر بعثة الحج عددًا كبيرًا من العيادات الطبية داخل الفنادق التي يقيم بها الحجاج المصريون، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان.



