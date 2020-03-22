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شاكيرا تفتح النار على زعماء أوروبا بسبب فيروس كورونا
الأحد 22/مارس/2020 - 01:34 م
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الفجر الفني
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وجهت النجمة العالمية شاكيرا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رسالة نارية لزعماء أوروبا بسبب ما يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت خلال الفيديو: "الكثير من الدول إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة".
وتابعت شاكيرا قائلة: "الفيروس ينتشر بسرعة والقادرون بطيئون جدًا".
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