شاكيرا تفتح النار على زعماء أوروبا بسبب فيروس كورونا

وجهت النجمة العالمية شاكيرا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رسالة نارية لزعماء أوروبا بسبب ما يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت خلال الفيديو: "الكثير من الدول إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة".

وتابعت شاكيرا قائلة: "الفيروس ينتشر بسرعة والقادرون بطيئون جدًا".