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شاكيرا تفتح النار على زعماء أوروبا بسبب فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:34 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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وجهت النجمة العالمية شاكيرا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رسالة نارية لزعماء أوروبا بسبب ما يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت خلال الفيديو: "الكثير من الدول إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة".

وتابعت شاكيرا قائلة: "الفيروس ينتشر بسرعة والقادرون بطيئون جدًا".

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