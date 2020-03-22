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إصابة اثنين إثر زلزال زغرب في كرواتيا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:15 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف مركز الأبحاث الوطني لعلوم الأرض في ألمانيا جي إف زد، ومسؤول في مستشفى، أن زلزالًا قويًا وقع قرب العاصمة الكرواتية، زغرب، اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة مراهق بجروح خطيرة بعد انهيار مبنى سكني في المدينة.

وقالت مستشفيات وخدمات طوارئ، إن قاصر آخر أصيب بجروح بالغة وتسبب الزلزال في عدة حرائق وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من العاصمة، كما أوردت وكالة "رويترز".

دعا رئيس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش، المواطنين إلى البقاء خارج منازلهم وسط الهزات الارتدادية المحتملة.

كما ناشد "بلينكوفيتش" ووزير الداخلية، دافور بوزينوفيتش، الأشخاص الذين يندفعون إلى الشوارع للحفاظ على المسافات الاجتماعية من بعضهم البعض حيث تكافح البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا. حتى الآن، أبلغت كرواتيا عن 206 حالة إصابة بالفيروس ووفاة واحدة.

وقال "بوزينوفيتش" لوسائل الإعلام المحلية: "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل تقدير لما يجب فعله في الوقت الحالي. هناك بروتوكولات عندما يتعلق الأمر بزلزال. ولكن عندما يتعلق الأمر بزلزال مقترن بالوباء العالمي، يكون الوضع أكثر تعقيدًا بكثير".

من جانبه، قال "بلينكوفيتش"، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة بحسب المنطقة الحرة، كان الأكبر في زغرب منذ 140 عامًا. سقطت على بعد 6 كم شمال المدينة وشعر به عبر غرب البلقان.

وقال زاركو راسيتش، رئيس معهد زغرب لطب الطوارئ، وهو مستشفى للأطفال، إن طفلاً في الخامسة عشرة من العمر في حالة حرجة بعد أن اكتشفه فريق خدمات الطوارئ تحت مبنى منهار وتم إدخال قاصر آخر بإصابات في الرأس إثر سقوط سقف. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هويات الأشخاص.

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