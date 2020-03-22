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معلول يشارك في حملة إعانة الفقراء بتونس ويتكفل بـ20 عائلة

الأحد 22/مارس/2020 - 01:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي، بالتبرع لـ20 عائلة تونسية متضررة من فيروس كورونا الخطير "كوفيد 19".

وقال معلول في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، أن قرر التبرع لـ20 عائلة من المصابين بفيروس كورونا، وتحدى العديد من النجوم التوانسة، مثل يوسف المساكني وياسين مرياح وحمدي النقاز وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي.

وأكد معلول في فيديو آخر نشره أيضا عبر «انستجرام»، أنه اتصل مع يوسف المساكني بوزارة الشئون الاجتماعية، وأنه أموال التبرع ستذهب للوزارة وهي من ستتكفل بتوزيعها على العائلات المتضررة من الفيروس.

وتوقف الدوري المصري قبل أيام لمدة 15 يوما لتجنب تفشي فيروس كورونا الخطير الذي أجتاح العالم قبيل أسابيع.
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