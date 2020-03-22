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"الإداري" يحيل نظر الطعن على عمومية المحامين للدائرة الأولى

الأحد 22/مارس/2020 - 01:34 م
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سامح عاشور
سامح عاشور
أسماء قورة - آيات عامر
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أسندت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، نظر الطعن على الجمعية العمومية لنقابة المحامين التي عقدت في 25 نوفمبر 2019، لتمرير ميزانيات نقابة المحامين والمعروفة باسم جمعية ميزانيات "عاشور- جادو".

وجاء ذلك وفق طلب الطاعنين المحامي إبراهيم عبد العزيز سعودي، وآخرين، ومن المنتظر أن تحدد الدائرة الأولى جلسة لنظر الطعن في أقرب وقت ممكن.

وطالب الطعن، ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وقرار اعتماد الميزانية فى الجمعية العمومية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

كما دفع الطعن، ببطلان انعقاد الجمعية لمخالفة الانعقاد لأحكام المواد 125، 126، 130 من قانون المحاماة والمواد 5، 6، 7، 8، 9، 10 من لائحة النظام الأساسي للنقابة والمنظمة جميعها لأحكام عقد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، منح العاملين والموظفين بإدارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، إجازة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك لتطهير وتعقيم النقابة وإدارتها ضد فيروس كورونا.

ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمي يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.

وعقدت انتخابات النقابة العامة للمحامين يوم الأحد الماضي، على منصب النقيب، أعضاء مجلس النقابة 

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة عن انتخابات نقابة المحامين لعام 2020، فوز رجائي عطية علي مقعد نقيب المحامين، بعدد أصوات 35665.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز كل من، هشام لطفي بعدد أصوات 28289، على الصغير 21149، أسامة سلمان 21094، بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية.

كما أكدت اللجنة فوز كل من عن الأعضاء عن محاكم الاستئناف، يحى التوني استئناف القاهرة بعدد أصوات 25517، أحمد بسيوني - الإسكندرية 20176 صوتا، نبيل عبد السلام - الإسماعيلية 21153 صوتا، محب المكاوي - المنصورة 18170 صوتا.

وحصل حسين الجمال طنطا على عدد أصوات 14786، محمد خلف الكسار - بنى سويف 18570 صوتا، محمد فزاع أسيوط - 19516 صوتا، ابو عابد - قنا - 27226 بعضوية المجلس.
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نقيب المحامين فيروس كورونا سامح عاشور تطهير وتعقيم المحامين القضاء الإداري اعماله

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