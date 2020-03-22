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برشلونة يطرد جريزمان لإرضاء ميسي

الأحد 22/مارس/2020 - 01:30 م
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بوابة الفجر
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وجه نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية للمهاجم أنطوان جريزمان بعرضه للبيع في الصيف المقبل.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة يفكر في فتح باب الرحيل أمام جريزمان للاستفادة من أمواله لتمويل صفقات جديدة

واكدت الصحيفة على أن هناك ثلاثة آراء داخل برشلونة، وهو انتقال جريزمان لباريس سان جيرمان والحصول على الأموال، أو دخوله في صفقة تبادلية مع نيمار، أما خيار البقاء في النادي بالنهاية في حالة فشل جميع المحاولات.

ويسعي برشلونة لبيع جريزمان في الصيف المقبل لتمويل صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان لإرضاء ليونيل ميسي

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