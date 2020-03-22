الحكومة تحذر من الانسياق خلف الشائعات: "إحنا في معركة وعي"

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إننا في معركة وعي بالدرجة الأولى سواء فيما يخص التكاتف لمواجهة الأزمة العالمية متمثلة في أزمة فيروس كورونا، أو التكاتف لمواجهة الشائعات كمعركة وعي أساسية.





وأكد "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية بادرت بمكاشفة المواطنين بمستجدات أزمة كورونا بعقد مؤتمرات صحفية من رئيس الوزراء أو عدد من الوزراء المختصين لإعلام المواطنين بكل ما هو جديد منذ بداية ظهور فيروس كورونا.





وأضاف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أننا أعلنا عن طرق الوقاية لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس، وتم الإعلان عن خطوط ساخنة للمواطنين للإبلاغ عن أن مشكلة أو اشتباه في الإصابة، مناشدًا المواطنين بعدم السير خلف الشائعات، وعدم نشر الاخبار إلا من مصدرها، منوهًا بأن البعض يستغل لوجو بعض المواقع الاخبارية الشهيرة لترويج بعض الشائعات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



