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تركيا: توقف 85% من الطائرات بسبب فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:27 م
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بوابة الفجر
رويترز
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قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية يوم الأحد أن 85 بالمئة من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة غير مستخدمة حاليا، بعد أن حظرت تركيا الرحلات الجوية مع أكثر من 60 بلدا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس الإدارة إلكر أيجي في مقابلة بثها تلفزيون سي.إن.إن تُرك على الهواء مباشرة أنه تقرر منع من تزيد أعمارهم على 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة أمس السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.
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