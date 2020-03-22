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1520 طربة حشيش وكيلو كوكايين.. ضبط تاجر مخدرات في مطروح
الأحد 22/مارس/2020 - 01:27 م
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هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، لحيازته 1520 طربة حشيش، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و100 ألف قرص مخدر وسلاح ناري وذخائر بمحافظة مطروح.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
وتابعت الإدارة، عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع لترويجها على عملائهما بمحافظة مطروح، مستغلين فى ذلك الدروب الصحراوية الوعرة بالحدود الغربية.
وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وهما عاطلين شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة من دون لوحات معدنية، بالقرب من منطقة سكنه، وبحوزته 1520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 221،500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام، و100 ألف قرص مخدر، وبندقية آلية.
كما ضبط بحوزته، 120 طلقة نارية وخرطوش مختلفةالأعيرة، و3 خزن لأسلحة نارية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة والسلاح النارى والذخائر بقصد الإتجار مشاركةً مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وقدرت قيمة المواد المخدرة بحوالي 20.920.000 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، تخصص نشاطهم في إرتكاب جرائم سرقات السيارات.
البداية كانت بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، تفيد بقيام عدد 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، أحدهما مسجل شقي خطر سرقات عامة، مقيمين بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكابهما عدد 9 جرائم سرقات سيارات بالإشتراك مع المتهم الهارب بذات الأسلوب بدوائر قسمي شرطة "ثان مدينة نصر بالقاهرة، أول أسيوط"، ومركزي شرطة "المنيا، أبو المطامير بالبحيرة".
وتم بإرشادهم ضبط عدد 8 سيارات من ضمن السيارات المستولى عليها في تلك الوقائع"، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة الأخيرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
ومن ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل لقيامه بالتعدي على مهندس ونجله داخل مسكنهما بالتجمع، وإصابتهم بجروح خطيرة.
وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من شرطة النجدة، بضبط لص داخل فيلا رقم 125 بمنطقة الشويفات ــ دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد كل من: المدعو"ه.ص"، 53 عاما، مهندس معماري، ومقيم محل البلاغ، مصاب بجرح طعني بالرقبة من الجهة اليسرى، نقل لمستشفى الجوي التخصصي، ولا يمكن استجوابه، ونجله المدعو "م.ه.ص"، 21 عاما، طالب بكلية هندسة، مصاب بجرح سطحي بالرقبة، تم إسعافه بذات المستشفى.
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