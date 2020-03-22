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مسلسل "قوت القلوب" يتصدر جوجل.. تعرف على موعد عرض أولى حلقاته

الأحد 22/مارس/2020 - 01:16 م
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بوابة الفجر
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تصدر مسلسل "قوت القلوب" تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 22/3/2020، حيث سيتم عرض أولى حلقاته على شاشة قناة الحياة، وهو من إخراج مجدى أبو عميرة، وبطولة ماجدة ذكي.

وعن أحداث مسلسل قوت القلوب، تعاني ماجدة زكي من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.

ويتم عرض مسلسل قوت القلوب على جزأين الأول يكون 25 حلقة بدءاً من أمس السبت، بينما يعرض الجزء الثانى بعد انتهاء شهر رمضان خلال العام الجاري أيضاً، ويكون 25 حلقة أيضا.

ومسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون.
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الكلمات المفتاحية

مسلسل قوت القلوب ماجدة ذكي مسلسل قوت القلوب سهرالصايغ القلوب

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