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رئيس ساوثهامبتون يقترح عودة البريميرليج بدون جماهير

الأحد 22/مارس/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
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اقترح مارتين سيمينز الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون، عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والانتهاء من المنافسات في حزيران/يونيو المقبل، في الوقت الذي تعاني فيه بريطانيا بشدة من أثار فيروس كورونا.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غلق كافة المدارس وأماكن عامة أخرى ضمن خطوات حكومته لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس الماضي تعطيل المسابقة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل على أقل تقدير، ليزيد الغموض بشأن مصير الموسم مع تبقي 9 جولات على نهايته.

وأوضح سيمينز أن الأندية "تأمل في استكمال الموسم" بحلول نهاية حزيران/يونيو، حتى لو كان ذلك يعني استمرار غياب الجماهير عن المباريات.

وأضاف "الحكومة ستحبذ عودتنا للعب لأننا مصدر متعة وإشارة على أن البلاد تعود إلى حالتها الطبيعية".

وأضاف "إذا جلس الناس في منازلهم لشهر آخر وجرى بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشات التلفاز كل يوم فهو أمر جيد".

وتنتهي عقود بعض اللاعبين بحلول 30 يونيو المقبل ولهذا السبب أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتحديد نهاية يونيو موعدا نهائيا لختام كافة الدوريات الأوروبية عقب تأجيل يورو.

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