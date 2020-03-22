وزارة الطاقة الإماراتية تبدأ نظام العمل عن بعد اعتبارا من اليوم

قالت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية إنها بدأت تفعيل نظام العمل عن بعد لكل خدماتها ابتداء من اليوم الأحد، في إطار جهودها للحفاظ على سلامة عملائها وتلافي إصابتهم بفيروس كورونا.









وأوضحت الوزارة في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من أجل الحفاظ على سلامة العملاء، نود أن نعلمكم أنه سيتم تفعيل نظام العمل عن بعد لجميع خدمات الوزارة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020".









وأعلنت الإمارات في 13 مارس الجاري تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين كفترة قابلة للتجديد، في إطار الوقاية من فيروس "كورونا" والحفاظ على سلامة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية أطلقت في وقت سابق تطبيقا ذكيا للمتعاملين وأفراد المجتمع يعمل على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.













ويقوم التطبيق بعرض الخدمات والأخبار الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى تمتعه بميزات أخرى مثل البحث عن أقرب محطة وقود وحاسبة الطاقة.









كما أطلقت الوزارة سابقا تطبيقات "mGeology" وأتمتة وسولار كالوري، وهي تطبيقات تعمل على تسهيل عدد كبير جدا من الخدمات التي تقدمها دوائر الوزارة.



