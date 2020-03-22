طبيب بريطاني يكشف أعراضا جديدة للإصابة فيروس كورونا (اعرف التفاصيل)

أعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، عن أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال إن فقدان حاستى الشم والتذوق، يعد مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا "قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة، لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي".





وانتشر فيروس كورونا خلال الأيام والأسابيع الماضية، تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.





واتخذت العديد من دول العالم إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.