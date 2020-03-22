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يارا تطرح أغنية "حبيبي يا" عبر اليوتيوب

الأحد 22/مارس/2020 - 01:14 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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طرحت الفنان يارا، اليوم أغنية "حبيبي يا"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولأغنية من كلمات أصايل، ومن ألحان البحر، ومن توزيع حاتم منصور.

واعلنت يارا، عن ذلك من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة:"الآن وحصريًا يمكنكم مشاهدة أغنية سفيرة الغناء العربي يارا الخليجية الجديدة تحت عنوان حبيبي يا على قناتها الرسمية على اليوتيوب".

وأضافت:" كم هو رائع ستايل يارا المختلف هنا وكم جميل إحساسها حيث بإمكانها ملامسة قلوبنا مباشرةً وبسهولة كلمات أصايل ألحان البحر توزيع: حاتم منصور مكس وماستر جاسم محمد".

يذكر أن آخر أعمال يارا، أغنية "شو بدو"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ومن ألحان طارق أبو جودة.
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