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عاجل.. الكويتية غدير السبتي تعلن إصابة ابنتها بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:08 م
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غدير السبتي
غدير السبتي
وكالات
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كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي إصابة ابنتها الكبرى أسما من زواجها الأول بفيروس كورونا، وقالت: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

وتوجه عدد كبير من الفنانين والمتابعين الى غدير بالدعاء لله من أجل صحة ابنتها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصا حول العالم، وبلغ عدد الإصابات في أوروبا 128541 شخصا، وتم الإبلاغ عن 11184 حالة وفاة في العالم".

وكشفت المنظمة أنه "تم تسجيل 32 ألف حالة إصابة بكورونا و1344 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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