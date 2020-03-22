بحوزته 25 ألف قرص مخدر.. ضبط تاخر مخدرات في السلوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بالسلوم وبحوزته 25 ألف قرص مخدر.





وفي السياق نفسه، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم) تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطرح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة السلوم.





وعثر بحوزته على 25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - 2 بندقية خرطوش – 10 طلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه.



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، تخصص نشاطهم في إرتكاب جرائم سرقات السيارات.

البداية كانت بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، تفيد بقيام عدد 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، أحدهما مسجل شقي خطر سرقات عامة، مقيمين بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وارتكابهما عدد 9 جرائم سرقات سيارات بالاشتراك مع المتهم الهارب بذات الأسلوب بدوائر قسمي شرطة "ثان مدينة نصر بالقاهرة، أول أسيوط"، ومركزي شرطة "المنيا، أبو المطامير بالبحيرة".



