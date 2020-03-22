يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

نصح الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، المواطنين بضرورة الإكثار من تناول المشروبات الدافئة والمياه باستمرار لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وتناول ملعقة زيت زيتون لتقوية المناعة.

وقال "الناظر": إنه يجب تسخين الأطعمة كافة على النار ومن بينها الخبز لضمان خلوه من الفيروس، مؤكدًا أن الفيروس لا يتحمل المطهرات ولا درجة الحرارة العالية.





وأكد خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يجب تطهير الأراضي بالكلور المركز 5%، محذرًا من استخدام وخلط الكلور مع الخل؛ لأنه ينتج عنه غاز سام يضر بالصحة.





وحذر من خلط الكلور بأي نوع منظفات نهائيًا، لأن ذلك ينتج عنه غازات سامة، كما حذر من استنشاق الكحول لأنه يؤدي إلى الإدمان.





وتابع أن هناك اختراعات كثيرة تخرج من صفحات التواصل الاجتماعي ووصفات خطيرة جدًا، تضر بصحة الإنسان.





وناشد "الناظر"، المصريين بعدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي، وعدم خلط الكلور بأي نوع منظفات أخرى للتطهير لأنه يؤثر على صحة الإنسان.





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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشفت عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفتت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.





وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.





وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.