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"صلوا في رحالكم".. 4 قرارات جديدة من الأوقاف بشأن غلق المساجد

الأحد 22/مارس/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
أحمد القاسم
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"صلوا في رحالكم".. ثلاث كلمات أصبحوا مرافقين للآذان خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررت وزارة الأوقاف غلق المساجد كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا الذي ظهر في عددًا من المحافظات المصرية.

كانت وزارة الأوقاف قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

علماء الدين أصحاب القرار 
قال الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف: إنّ من يخترق قرارات الدولة ويصرّ على عدم تنفيذها مخطئ، لأن من اتخذ قرارت الاحتياط وخاصة غلق المساجد هم علماء دين بعد مشاورات كثيرة، فكيف للمواطنين مخالفة رأي الإجماع؟، وأهل الحل العقد والمتخصصون، ومن يفعل ذلك يؤذي نفسه والآخرين.

خلال اتصال هاتفي على إحدى القنوات التلفزيونية، شرح القاضي أنّ وزارة الأوقاف حين قررت إيقاف صلاة الجمعة وغلق المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداءا من أمس ولمدة أسبوعين، ورفع الآذان في المساجد دون الزاوايا والمصليات، ورفع الآذان بصيغة جديدة، جاء كل ذلك من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة أنّ الإسلام أمرنا ألا نؤذي أحدا، وننشر العدوى.

وأشار إلى أنّ الإسلام حرّم على المسلمين دخول المساجد بعد تناول الثوم والبصل، حتى لا نؤذي غيرنا برائحة الفم، الدين هو الذي قال لنا ألا نلقي بأيدينا للتهلكة وألا نؤذي أنفسنا. 

سنخصم البدلات
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدة قرارات وزارية لتنفيذ قرار غلق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة وصلاة الجمعة بداخلها.

وأكد الوزير، عدم صرف بدلات الإمام وخصم جميع بدلاته من دروس وقوافل وبدل صعود منبر حال إخلاله بالتكليفات، وينطبق ذلك على الأئمة والمفتشين ومديري المدريات كلا في نطاق مسؤوليته.

إعادة توزيع العاملين
قررت وزارة الأوقاف، إعادة توزيع العمال على المساجد والزوايا، على ألا يتم ترك مسجد أو زاوية دون وجود عامل بها، بعد قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أمس السبت.

وعممت الوزارة، منشورًا كتابيًا على المديريات، بضرورة إشراف كل إمام على أكثر من مسجد في منطقته، والتأكد من غلقها.

مستحقات العاملين بالمساجد
أكدت الوزارة، أنه لا مساس بمستحقات العاملين بالوزارة خلال فترة غلق المساجد، مشيرا إلى أنه تقرر صرف جميع رواتب العاملين بالمساجد دون خصم، مهما طالت فترة غلق المساجد. 

في الوقت نفسة طالبت الوازرة الأئمة بالتواجد بالمساجد خلال اليوم لرفع الأذان بالصيغة التي حددتها الوزارة، نافيا الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن حصول أئمة المساجد على إجازة طوال فترة غلق المساجد. 

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