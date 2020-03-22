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روسيا ترسل طائرة شحن محملة بخبراء ومعدات طبية إلى إيطاليا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:00 م
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معدات طبية
معدات طبية
وكالات
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 أرسلت السلطات الروسية، طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع امن موسكو، محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

 

وأقلعت أول طائرة شحن تابعة لقوات الفضاء الروسية، من مطار تشكالوفسكي مع متخصصين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها إن أول طائرة من طراز (إيل 67) التابعة لقوات الفضاء الروسية حلقت من مطار تشكالوفسكي العسكري مع متخصصين عسكريين روس ومعدات إلى الجمهورية الإيطالية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الطائرة ستهبط في القاعدة الجوية الإيطالية "Practicus de Mare" (30 كيلومترًا جنوب غرب روما) 

 

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الكلمات المفتاحية

معدات طبية فيروس كورونا روسيا ايطاليا

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