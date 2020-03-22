بيان عاجل لتوفير الدعم وأدوات التعقيم للقرى والأسر غير القادرة

تقدم محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطًا بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق.





وأوضح عبدالغني، في بيان اليوم الأحد، أن هناك قرى ومناطق نائية وأسر غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها، والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.





ونوه بأنه مهما بلغت تكلفة تلك الأدوات والمطهرات المالية والاقتصادية، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بانتشار الفيروس وتوفير مستشفيات خاصة لاستقبال حالات الإصابة بذلك الفيروس.

وقال: إن هناك العديد من الأسر والمناطق في أنحاء الجمهورية قد تضررت مؤخرًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وهو ما يستحق الدعم في تلك الظروف الحرجة وتقديم تلك المواد مجانًا حفاظًا على حياتهم والحد من انتشار الفيروس.



